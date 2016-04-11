Arena'da muhteşem şov

Siyah beyazlı taraftarların karnaval alanına çevirdiği statta Kartal'a 3 puanı getiren golleri Mario Gomez (Dk.22 ve 58) ile Alexis Delgado (Dk.53) attı. Zaman zaman Beşiktaş'a zorlu anlar yaşatan Bursaspor'un golleri ise Bakaye Traore (Dk.28) ve Miroslav Stoch'tan (Dk.71) geldi.

Beşiktaş, Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 66'ya yükseltti. Bir maçı eksik olan ve çarşamba günü Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ise 60 puanı bulunuyor.





İŞTE İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ:

Tolga Zengin-Serdar Kurtuluş, Alexis Delgado, Marcelo, İsmail Köybaşı, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jose Sosa, Olcay Şahan, Mario Gomez

BURSASPOR:

Harun - Şamil, Sivok, Aziz Behich- Emre Taşdemir - Faty - Hosogai - Traore - Deniz - Batalla - NecidMAÇIN GOL POZİSYONLARI

22. dakikada Sosa'nın ara pasına hareketlenen Mario Gomez, kaleci Harun'dan sıyrılıp topu boş kaleye göndererek, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Vodafone Arena'da atılan ilk gol olarak tarihe geçti.

28. dakikada Batalla'nın gönderdiği pasın ardından topla buluşan Traore, Tolga'nın yanından topu filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

53. dakikada Bursaspor ceza alanı içindeki karambolde Atiba'nın şutunda kaleci Harun'dan dönen topu Alexis Delgado kafayla tamamladı: 2-1.

58. dakikada Bursaspor ceza sahasındaki Sosa-Hosogai mücadelesinde siyah beyazlı oyuncu yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Gomez, penaltı atışında kaleci Harun'dan dönen topu tamamlayıp skoru 3-1 yaptı.

71. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahasında buluşan Stoch, sol çaprazdan nefis vurdu: 3-2.





BECK, İLK KEZ YEDEK KALDI



Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ve geldiği ilk günden itibaren istikrar yakalayan Andreas Beck, Süper Lig'de ilk kez yedek soyundu. Takımının bu sezon yaptığı 27 maçta da ilk 11'de şans bulan Beck, Bursaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı. Beck'in yerine sağ bekte görev alan Serdar Kurtuluş ise bu sezon ilk kez lig maçında şans buldu. Şenol Güneş'in Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynattığı Serdar, Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

HAMZAOĞLU TRİBÜNE GÖNDERİLDİ



Hakem Barış Şimşek, 90+2. dakikada çaldığı bir faul düdüğü sonrası kendisine itiraz eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu tribüne gönderdi.

BİN 66 GÜNDE 6 FARKLI STAT



Vodafone Arena'nın yapımı nedeniyle resmi maçlarını farklı statlarda yapmak zorunda kalan siyah-beyazlı takım, bin 66 gün sonra Dolmabahçe'de resmi maça çıktı. Süper Lig'de 11 Mayıs 2013'te oynanan ve 3-0 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla BJK İnönü Stadı'na veda eden Beşiktaş, yapımı tamamlanan ve ismi Vodafone Arena olarak değiştirilen statta taraftarların önüne çıkma sevinci yaşadı. Beşiktaş, stadın yapımı sırasında 2,5 sezonu aşkın süre boyunca iç saha maçlarını 6 farklı yerde oynamak durumunda kaldı. Siyah-beyazlı futbol takım, bu dönem boyunca Atatürk Olimpiyat, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim, Osmanlı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yusuf Ziya Öniş statlarında rakip ekipleri konuk etti. KAPANIŞ DA AÇILIŞ DA BARIŞ ŞİMŞEK'İN

Vodafone Arena'daki ilk karşılaşmayı yöneten hakem Barış Şimşek tarihe geçti. Siyah-beyazlıların BJK İnönü Stadı'nda oynadığı son karşılaşmayı yöneten Şimşek, Vodafone Arena'da da düdük çalan ilk hakem oldu. Müsabakada Şimşek'in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yaptı. Serdar Diyadin'in dördüncü hakem olduğu maçta, Serkan Tokat ve Murat Özcan ise ilave yardımcı hakem olarak görev aldı.





GÖKHAN TÖRE KADRODA



Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Gökhan Töre de uzun bir aradan sonra maç kadrosuna girdi. Ligde son olarak 23. haftada Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen Gökhan Töre, 5 lig karşılaşmasının ardından kadroda kendisine yer buldu.