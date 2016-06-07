Atiba West Ham United ile anlaştı iddiası

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Bülent Tulun, Beşiktaşın Kanadalı yıldızı Atiba'nın West Ham United ile anlaştığını duyduğunu söyledi.

Bülent Tulun,''Beşiktaş'ın hayati kaybı Atiba. Ben West Ham United ile transferinin bittiğini duydum. Çok sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Atiba transferi yüzde yüz olmasa da bitmiş'' diyerek flaş bir transfer iddiasında bulundu.



ATİBA REKOR KIRDI

Atiba geride kalan sezonda Beşiktaş ile 43 resmi maça çıktı. Kanadalı yıldız 2 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Atiba sezonu kırmızı kart görmeden tamamlarken, defansif anlamda ve orta sahadaki pas trafiğinde takıma büyük katkı sağladı.(A Spor)