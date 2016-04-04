Beşiktaş'a Kasımpaşa darbesi

Haftanın kapanış maçında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında iki puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Puan farkını 6'ya yükseltmek için sahaya çıkan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 28. dakikada Sosa ile öne geçti.
Golün sevincini yaşayan Beşiktaşlı oyuncular, 1 dakika içerisinde kalesinde golü gördü. 29. dakikada siyah-beyazlılara cevap veren Del Valle, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
İkinci yarının başında rakip kalede baskı kuran Kasımpaşa, 49. dakikada Scarione ile golü buldu ve sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 63 puanla zirvede kalırken Kasımpaşa ise puanını 40'a yükselterek Galatasaray'ın önünde 7. sıraya yerleşti.