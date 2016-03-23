Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans ve LA Clippers tecrübeleri bulunan Nate Wolters, siyah beyazlı forma altında ligde 11.6 Eurocup'ta 15.6 sayı ortalamalarıyla oynadı.

Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımında Amerikalı oyun kurucu Nate Wolters ile yollar ayrıldı. Kariyerinde NBA takımları da bulunan 25 yaşındaki oyun kurucu için siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: 'Sezon başında Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın kadrosuna katılan Birleşik Amerikalı basketbolcu Nate Wolters ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nate Wolters'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz' ifadeleri kullanıldı."Sezon başında kadromuza katılan Birleşik Amerikalı basketbolcu Nate Wolters ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Beşiktaş JK Basket (@BJK_Basketbol) 23 Mart 2016"