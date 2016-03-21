Beşiktaş hisseleri yüzde 134 arttı

Dört büyüklerin borsadaki performansı çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

18 Mart Cuma günkü hisse kapanış fiyatlarına göre borsada en çok artan spor hissesi Beşiktaş oldu. Beşiktaş hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 134,3 arttı.

Beşiktaş'ı izleyen Trabzonspor hisseleri de yüzde 40,2 yükseldi. Ligde siyah beyazlılarla şampiyonluk mücadelesi yapan Fenerbahçe hisseleri aynı dönemde yüzde 18,1 artış gösterdi.

Ligde üst sıralardan uzak kalan Galatasaray hisselerinde ise yüzde 0,1'lik sınırlı yükseliş görüldü.