Beşiktaş, Serdar Aziz için ilk adımı attı

Geçen sezon Ozan ve Volkan Şen'in transferi için uğraşan ancak her iki futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş bu defa işi sıkı tutarak çalışmalarını sessiz ve derinden götürmeye başladı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper konusundaki ilk tercihleri arasında yer alan Serdar Aziz için Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Metin Albayrak, Bursaspor Başkanı Ali Ay'la biraraya geldi.



Yeşil-beyazlı kulübün Beşiktaşın 4 milyon euroluk teklifini "Bizim beklentimiz 7-8 milyon euro" diyerek reddettiği öğrenildi. Bursaspor Başkanının bu görüşmede Serdar Aziz için hem yurt içinden hem de yurt dışından daha iyi teklifler aldıklarını ifade ettiği öğrenildi.