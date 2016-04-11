Cenk Tosun gözyaşlarını tutamadı

Vodafone Arena'da ilk kez bir maça çıkmanın heyecanını yaşayan siyah-beyazlı oyuncular, taraftarların sevgi gösterisine alkışlarla karşılık verdi. Kısa süre saha zemininde tribünleri seyreden futbolcular, daha sonra soyunma odasına gitti. Taraftarların gösterdiği ilgi karşısında duygulanan Cenk Tosun, gözyaşlarına engel olamadı.

Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta hem oyuncular hem taraftarlar, "Evinize hoş geldiniz, hoş bulduk" ifadeleriyle karşılandı.

Bu arada saha içinde orta yuvarlağa kaplayan dev boyutta "Evine hoş geldin Beşiktaşlı" pankartı konuldu.



ARENA'DA İLK ÜÇLÜ'YÜ NOUMA ÇEKTİRDİ



Vodafone Arena'da 'üçlü' diye tabir edilen tezahüratı ilk olarak siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Pascal Nouma çektirdi. Beşiktaşlı taraftarların unutmadığı futbolcular arasında yer alan Nouma, karşılaşmayı numaralı tribünde takip ederken üçlü çektirerek siyah-beyazlıları coşturdu. Tribün liderlerinden Alen Markaryan da sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi