Gökhan Töre'nin dönüşü uzadı

Son dönemde sakatlığı düzelmeyen ve takımla antrenmanlara çıkamayan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin tedavisi hakkında ilginç gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün doktoru Sarper Çetinkaya, bu konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.



"DAMAR SORUNU OLDUĞUNU ANLADIK"

"Aldığımız duyumlara göre Ertuğrul Karanlık orada (Almanya) bir damar cerrahına gitmesi için ön ayak olmuş diyerek sözlerine başlayan Çetinkaya, "Aldığımız duyumlara göre Ertuğrul Karanlık, Gökhan'ın Almanya'da bir damar cerrahına gitmesi için ön ayak olmuş. Gökhan, Fenerbahçe maçında sağ ayak bileğine darbe aldı. Damarda şişme oldu. O bölge ezildi. Antrenmanlara da çıktı. Torku Konyaspor maçının ısınmasına ayak üşümeye başladı. Bacak soğuyunca damar sorunu olduğunu anladık. Bizim önerdiğimiz anjiyo idi. Bildiğimiz kadarıyla yapılan da o. Damar balonla açıldı. Damar işi spor hekimlerinin ve ortopedistlerin işi değildir. Bu iş damar cerrahının işidir. Ertuğrul Karanlık ziyarete gitmiş ya da gideceği doktora yönlendirmiş olabilir ifadelerini kullandı.

"BURADA TEDAVİ OL DİYEMEZSİNİZ"

Gökhan Töre'nin tedavi yöntemleri hakkında da konuşan Çetinkaya, "Damardaki balon işleminin yapılması gerekirdi. Bunun Almanya'da, Avusturya'da bir şekilde yapılması gerekiyordu. İnsan ve sporcu hakkı olarak sporculara tanıyı koyup tedavi belirtmemiz gerekir. Hiçbir sporcuya 'Burada tedavi ol' diyemezsiniz. Bizim bilgimiz dahilinde yönetim kurulundan karar çıkarak gitti. Oyuncu tedavisinin yapılacağı yeri kendi belirler. Saygı duymamız lazım. Nerede yapıldığı önemli değil. Ben ona Salzburg'da da doktor önerdim o başka yere gitti dedi.

SAKATLIK SÜRECİ

Yıldız futbolcunun sakatlıktan dönüş süreci hakkında da bilgiler veren Sarper Çetinkaya, "Dönüş süreci kullanılacak ilaçlara bağlı. Bazı hastalar, bilekteki anjiyodan sonda kanama olmaması için 1-2 hafta dinlendirilir. Kan sulandırıcı verirseniz, bu sefer sporcu darbeye maruz kaldığı için belki de 2-3 hafta sürer. Almanya'daki bir klinikte anjiyosu yapıldı. Ne kadar ilaç kullanılacağı dönüşü etkiler diye konuştu.