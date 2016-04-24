Gomez'den şoke eden karar

Beşiktaş ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kiralık sözleşmesi olan Alman golcü kendi istemesi halinde yıl sonunda Fiorentina'ya bedelsiz dönebiliyor, aksi takdirde satış hakları siyah-beyazlı kulübe ait oluyor.

Gazetenin haberine göre Beşiktaş'ta kalmak istemeyen Mario Gomez, Fiorentina kulübüyle de bağlarını kopararak sezon sonunda serbest kalmak istiyor ve bu amaçla menajeri Uli Ferber aracılığıyla Floransa ekibine fesih için başvuruda bulundu. Mario Gomez'i 2013 yılında 15,5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katan Fiorentina ise Alman oyuncudan ettiği zararın bir kısmını olası bir satıştan çıkarmak için Gomez'in fesih önerisine sıcak bakmıyor.

Mario Gomez'in sözleşmesine göre Alman oyuncu sezon sonunda Fiorentina'ya dönmek ister ve daha sonrasında bir başka kulübe transfer olursa Beşiktaş bonservis ücretinin yarısına sahip oluyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Mario Gomez hakkında İtalyan La Nazione gazetesi sözleşmesini fesih için İtalyan ekibine başvurduğunu iddia etti.