Oğuzhan'ın el hareketi şok etti

Spor Toto Süper Lig 27. hafta kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve maçı 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un ilk yarının sonunda yaptığı el hareketi sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından hedef konu oldu.







Ligde zirve yarışı verdiği Fenerbahçe takımının taraftarları tarafından twitter'da eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Özyakup'un maçta kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncunun ceza alması adına çağrıda bulundu.