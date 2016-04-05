Oğuzhan'ın el hareketi şok etti

Spor Toto Süper Lig 27. hafta kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve maçı 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un ilk yarının sonunda yaptığı el hareketi sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından hedef konu oldu.
Ligde zirve yarışı verdiği Fenerbahçe takımının taraftarları tarafından twitter'da eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Özyakup'un maçta kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncunun ceza alması adına çağrıda bulundu.
Şuu HAREKETİ BAŞĞA TAKIMDAN BİR TOPÇU ETSE EN AZ 2 MAÇ ÇEZA ALMIŞTI AMA?"""TFF=BJK EŞ BAŞ.DEMİRÖREN FAKTÖRÜ ÖNE YİNE ÇIKDI?=İKİ KARADENİZ DEPLESMANI BİR KEREDE OLDUĞU GİBİ AMA FB KONYAYA GİDEÇEK?BAKIN ALLAHcc gs İST.TAKIMIMI??? BU İNÇE AYAR?TFF=BJK EŞ BAŞ. DEMİRÖREN vedeBJK LI TFF OLANLARIN İNÇE AYARI???gs=ts aYAPILAN?"""FB OLMASINDA AYARI YİNE HORTLADI ŞİMDİDE BJK İÇİN HER YARDIM???""" YAPILMIYOR?MU???SANIYOR?BİZLERİ ANLAMAZ AHMAKMI SANIYORSUNUZ FB DÜŞMANLARI???