Quaresma Beşiktaş'ın tarihine geçiyor

YIKILAN İnönü Stadı’nda Beşiktaş formasıyla en son sahaya çıkan yabancı futbolcu olan Ricardo Quaresma, Vodafone Arena Stadı’nda da siyah beyazlı formayla ter döküp, kulübün tarihine geçecek...

Takım kadrosundaki yabancılar arasında bir tek Quaresma, İnönü Stadı’nın atmosferini biliyor. O günleri unutmadığını, her zaman takım arkadaşları ve yöneticilerle yaptığı sohbetlerde dile getiren Quaresma, Arena’da çıkacağı ilk maçı iple çekiyor.

'BÜYÜK HEYECAN İÇİNDEYİM'

BEŞİKTAŞ tribünlerinin muhteşem tezahüratlarını özlediğini dile getiren Quaresma, “Futbol yaşamımda en büyük üzüntüyü de o stattan ayrılırken yaşamıştım. Ama geri döndüğümde dünyalar benim oldu. Beşiktaş’ın kendi yaptırdığı statta taraftarın önüne çıkacağım için ayrıca heyecanlıyım” dedi.

Portekizli yıldız, eski İnönü Stadı’ndaki taraftar coşkusunu, Vodafone Arena Stadı’nda da yaşamak için gün sayıyor.