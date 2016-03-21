Şenol Güneş Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ta sezon başında takımın başına getirilen Şenol Güneş, oynattığı futbol ve topladığı puanlarla lige damgasını vurmuş durumda.



Görev yaptığı her takımda uyguladığı hücum futbolunu Beşiktaş’a da başarılı bir şekilde aktaran Şenol Güneş 26 haftanın sonunda takımının liderlik koltuğunda yer almasını sağladı. Beşiktaş'ı ligin en çok gol atan takımı haline getiren tecrübeli hoca 26. haftalar itibariyle, 3 puanlı sistemde siyah beyazlılara en çok puan kazandıran yerli hoca oldu.

Güneş'i bu alanda geçen tek isim ise Beşiktaş’ın efsane hocası Gordon Milne oldu. 1991-92 sezonunda 26’ıncı haftalar sonunda Beşiktaş'a 66 puan kazandırarak bu alanda kulüp tarihinin en başarılı ismi olan İngiliz teknik adam 1988-89 sezonunda da 63 puan toplamıştı.