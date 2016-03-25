Vodafone Arena'dan 35 saatte 11 milyon TL

BEŞİKTAŞ, Türkiye'de yine bir ilki başardı ve gelecek sezonun kombinelerini tamamen sattı. 11 Nisan günü Bursaspor maçı ile kapılarını açacak olan Vodafone Arena, para basmaya başladı... Siyah-Beyazlı yönetim, çarşamba günü son kombineleri de satışa çıkardı. 35 saat içinde 8 bin kombine tükendi. Beşiktaş, 11 milyon TL'lik bir gelir elde etti... Daha önce satılan 19 bin kombineyle bu rakam 27 bine çıktı... Gelecek sezon Arena'da sadece 5 bin maç bileti satılacak... Beşiktaş yönetimi, 27 bin kombineden 37 milyon TL'yi kasaya koydu.

EN UCUZ LOCA 30 BİN DOLARA GİTTİ

Kombineler gelecek sezondan itibaren geçerli olacak. Bu sezonki Bursa, Kayseri ve Osmanlıspor maçları için bilet satışı önümüzdeki günlerde start alacak... Kombine sahiplerine öncelik hakkı tanınacak... Fikret Orman ve ekibi, sponsor gelirleri ile birlikte üç maçtan toplam 30 milyon TL kazanmayı planlıyor. Bunların dışında 147 locanın satışı da aylar öncesinden bitti. Locaların en ucuzu 30 bin, en pahalısı 300 bin dolara alıcı buldu. Hatta localar için şu an 20 kişilik sıra oluşturuldu...

KOMBİNELERİ FİKRET ORMAN SATIYOR

2 bin 500 kapasiteli 1903 Tribünü'nün bilet satışları devam ediyor... Başkan Fikret Orman, bu tribünün kombinelerini bizzat kendisi satıyor... Siteden de taraftarlara teşekkür mesajı yayınladı: "Taraftarımız kombinelere büyük ilgi gösterdi ve 2016-2017 sezonu Arena kombinelerinin tamamı satıldı... Vodafone Arena'yı büyük bir gururla açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 11 Nisan'da yeni yuvamız Arena'da buluşmak dileğiyle..."

ARENA'NIN PARASI SPONSORDAN

BAŞKAN Fikret Orman ve ekibi, Vodafone Arena'yı 5 kuruş ödemeden yaptı. Nasıl mı? 2.5 senedir yapımına devam edilen Vodafone Arena için tam 350 bin TL harcandı. Siyah-Beyazlılar, kasadan çıkan bu inanılmaz rakamı, sponsorlardan geri alacak. Vodafone ile 15 yıllığına 111 milyon dolar karşılığında anlaşıldı. Denizbank ise tribün sponsorluğu için 5 yıllığına 4.5 milyon dolar ödeyecek. Spor Toto ise 5 yıl için 50 milyon lira verecek. Yani Beşiktaş, üç firmadan toplam 380 milyon TL alacak. Vodafone Arena'yı 350 milyon TL'ye yapan Siyah-Beyazlı yönetim, 30 milyon TL de kâr elde etmiş oldu.

2 GÜNDE 11.220 KART

VODAFONE Arena'nın açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş Passolig Kart sayısı da rekor seviyede arttı. İki günde 11 bin 220 Beşiktaşlı, Passolig satın aldı. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında Beşiktaş Passolig satışı yapıldı...

Başkan Fikret Orman açılış tarihini açıkladı, tam 8 bin kombine satıldı. Çarşamba satışa çıkan kombineler, 35 saatte tükendi. Beşiktaş, 11 milyon TL gelir elde etti. Toplam 27 bin kombine satıldı. Toplam 37 milyon TL kazanıldı.