Vodafone Arena karıştı

Vodafone Arena'daki Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi polis, stat çevresindeki taraftarlara biber gazı kullanarak müdahale etti.

Stat yakınındaki güvenlik bariyerine aşırı yığılmanın olduğu, güvenlik bariyerinin yıkılmaması ve can güvenliğinin sağlanması için polisin uyarı yaptığı ve sonrasında TOMA ile tazikli su sıkarak, biber gazıyla taraftarları o bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

Tazyikli suyun etkisiyle bir anda aksi yöne doğru koşan taraftarlar zor anlar yaşadı. Gazdan etkilenen taraftarlar isyan ederken rahatsızlanan bir taraftarın polis tarafından ambulansa götürülmesi dikkat çekti. Yere yığılan, nefes almakta güçlük çekenler olduğu gibi, duruma isyan edip, "Biletimizle maça giremiyoruz" diyenler de oldu.

Bu arada Bursaspor takım otobüsünün de yakın zamanda bu noktadan geçeceği için polisin güvenlik tedbirlerini artırdığı ve bunun da gerginliği tırmandırdığı görüldü.

BURSASPORLU FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA DÖNDÜ



Stat dışında sıkılan gaz bulutunun stadın içine de yansıması nedeniyle ısınma antrenmanı yapan futbolcular ve taraftarlar zor anlar yaşadı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, gazın sahanın içine yayıldığını görünce futbolcularını soyunma odasına gönderdi.

POLİSTEN TARAFTARA TOKAT



Öte yandan yaşanan arbedede polis ile taraftarlar birbirine girdi. Polisin bazı taraftarları gözaltına almak istediği ve taraftarların buna direndiği görünürken Beşiktaş taraftarına polis tarafından atılan tokat gözlerden kaçmadı.



TFF YÖNETİCİSİ METE DÜREN DE GAZDAN ETKİLENDİ



Türkiye Futbol Federasyonu Basın sözcüsü olan ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Dr. Mete Düren de biber gazı sıkılan noktadan geçiyordu. Düren ve yakını bu durumdan olumsuz etkilenip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.