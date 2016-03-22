63 ülkenin güvenliğinde ASELSAN'ın imzası var

ASELSAN, yurt içi ve dışı piyasalarda, teknolojinin hızla gelişmesi ve rekabet koşullarının gittikçe zorlaşmasına, dünyada ekonomik göstergelerin olumsuz seyretmesine, bölgedeki belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürdü.

ASELSAN'ın net satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 2 milyar 535 milyon liradan 2 milyar 780 milyon liraya çıktı. Satışların yüzde 52’si TSK’ya, yüzde 28’i özel kuruluşlar ve diğer kurumsal müşterilere yapıldı. Satışların yüzde 20’si ise ihracat olarak gerçekleştirildi.

ASELSAN geçen yıl Bahreyn, Şili ve Vietnam’a ilk kez teslimat yaptı. Böylece şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı 63’e çıktı.

ASELSAN, geçen yılki satışlarının 5'te birini yurt dışına yaptı. Bahreyn, Şili ve Vietnam'a ilk kez teslimat gerçekleştiren şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını 63’e çıkardı.Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sunmak, Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırma hedeflerine ulaşmak için geçen yıl yoğun bir çalışma yürüttü.