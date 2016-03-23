ABD, Suriyeli 3 hacker'ın peşine düştü.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 22 yaşındaki Ahmad Umar Agha, "The Pro" ismiyle de bilinen 27 yaşındaki Firas Dardar ile birlikte "Shadow" olarak bilinen 36 yaşındaki Peter Romar, kara para aklama, telefon dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarıyla karşı karşı karşıya.

Suriye Elektronik Ordusu (SEA), 2013 yılında Associated Press'in (AP) Twitter hesabını hack'lemek ile de suçlanıyor. Söz konusu olayda SEA, AP hesabını ele geçirdikten sonra sahte bir tweet atarak "Son dakika: Beyaz Saray'da 2 patlama meydana geldi, Barack Obama yaralandı" paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Dow Jones endeksi 140 puandan fazla düşmüştü.

Suriye Elektronik Ordusu'nun AP hesabından gönderdiği tweet.

BİLGİ VERENE 100 BİN DOLAR ÖDÜL

Adalet Bakanlığı, Almanya'da gözaltına alınan ve aranan hacker'lardan biri olan Peter Romar'ın ABD'ye iade edilmesi için çalışmalara başladı.

"En çok aranan siber suçlular" listesinde yer alan Agha ve Dardar'ın ise Suriye'de yaşadığı tahmin ediliyor. FBI, Suriye Elektronik Ordusu üyeleri Agha ve Dardar hakkında herhangi bir bilgi getiren kişilere 100 bin dolar (yaklaşık 290 bin lira) ödül vereceğini duyurdu.

"ESAD'A DESTEK VERİYORLAR VE PARA ÇALIYOR"

FBI'ın Washington saha ofisi sorumlu müdür yardımcısı Paul Abbate, bu üç ismin siber saldırılarla Esad rejimine destek verdiğini, kişisel bilgileri ele geçirerek haksız kazanç elde ettiğini ve bilgisayar sistemlerini tehlikeye attığını ifade ediyor.

Abbate, soruşturma kapsamında FBI ajanları ve analistlerin failleri belirlediğini, bu noktadan sonra ülke içindeki ve uluslararası ortakların da yardımıyla bu kişilerin ABD adaletiyle yüzleşeceğini vurguladı.

ABD, siber suçlara karıştıkları gerekçesiyle Suriye Elektronik Ordusu mensubu 3 hacker'ın peşine düştü. Hacker'lar, ABD hükümetine, medya kuruluşlarına ve özel şirketlere dijital saldırılar yapmakla suçlanıyor.ABD'nin Virginia eyaleti bölge mahkemesi, çeşitli dijital saldırılarla suçlanan Suriyeli hacker'larla ait dosyayı 22 Mart itibarıyla açtı.