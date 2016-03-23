Akıllı telefon kullananlar dikkat!

- Büyük ekranlı telefon kullanmak daha avantajlı

Akılı telefon ve tablet kullanımın artmasıyla boyun, kol ve parmak sağlığı problemi yaşayan kişi sayısında ciddi artış olduğunu aktaran Prof. Dr. Özüm, şunları kaydetti:



"Kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hastalarımıza telefonu uzun süreli kullanmamalarını, kullanırken yukarıda ve uzakta tutmalarını öneriyoruz. Ancak yine bu pozisyonda bile uzun süreli kullanılmamalı. Kişi bir süre sonra zaten parmaklarının uyuştuğunu hisseder. Bu nedenle akıllı telefonu kullanırken 5 dakikada bir el değiştirmeli veya bir zemin üzerine koyarak kullanmalıdır."

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Özüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda yaygınlaşan ve uzun süre elde tutar vaziyette kullanılan akıllı telefonların, kullanım şekline göre vücutta deformeler oluşturduğunu söyledi. Telefonu kullanırken kolun sürekli katlı halde tutulduğuna dikkati çeken Özüm, "Dirsekten, serçe parmak ve yüzük parmağının çalışmasını sağlayan sinir geçiyor. Uzun süre dirseği kırık şekilde kullanıyoruz ve dirsek katlı kaldıkça sinir eziliyor. Bu durum insanların serçe ve yüzük parmağında ağrı, parmaklarında uyuşmaya yol açıyor." dedi. Sinirin sıkışıklığa maruz kalmasının parmaklarda hareketsizlik ortaya çıkarabildiğine işaret eden Özüm, kol ne kadar az kırılırsa vücudun da o kadar az deforme olacağını belirtti.Özüm, telefon kullanırken karşılaşılan diğer problemlerin de boynun sürekli öne eğik tutulmasından kaynaklandığına dikkati çekerek, bu şekilde uzun süre telefon kullanılması durumunda vücut pozisyonunun bozulduğunu aktardı.