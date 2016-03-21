Apple iPhone SE etkinliğini canlı izleyin!

Mac bilgisayardan izlemek için:

OS X 10.8.5 çalışan bir Mac cihazı ve Safari 6.0.5 veya daha üstü bir tarayıcı gerekli.

Apple TV ile izlemek için :

Eğer ikinci veya üçüncü nesil Apple tvOS 6.2 çalıştıran Tv kullanıyorsanız uygulamalarda görebileceğiniz Apple Events uygulamasını çalıştırarak izleyebilirsiniz. Eğer dördüncü nesil Apple TV kullanıyorsanız App Store'a gidin ve "Apple Events" için arama yapın ve Apple Events uygulamasını yükleyin ve izleyin.

PC'den izlemek için:

Etkinliği bilgisayarınızdan izlemek istiyorsanız Windows 10 yüklü bir PC ve Microsoft'un yeni Edge tarayıcına sahip olmanız gerekiyor.

Apple neleri tanıtacak? Apple'dan neler bekliyoruz?

4 inç iPhone SE

12.3 İnç iPad Pro

Yeni bir 9.3 inç iPad Pro

Yeni Apple Watch bileklikleri



Apple SE 'ye dair bilgiler

Apple’ın pazartesi günü düzenleyeceği bir etkinlik ile 4 inç iPhone modeli iPhone SE’yi tanıtması bekleniyor. Bu model, iPhone 5S’in modern bir versiyonu olacak. Peki iPhone SE hangi özelliklerle gelecek?

Çeşitli sızıntı ve çelişkili söylentilerden sonra anlaşılan o ki, iPhone SE hemen hemen iPhone 5S ile aynı tasarıma sahip olacak. Şirket özellikle 4.7 inç ekran altında telefonların çok fazla bulunmadığı bir zamanda, 4 inç ekranlı bir model sunacak.





Her ne kadar telefonun tasarımı iPhone 5S’e benzeyecek olsa da, telefon donanım olarak iPhone 6S ile aynı olacak. Cihazın M9 eş işlemci ile birlikte Aple’ın son işlemcisi A9 ile güçlendirileceği söyleniyor. Ayrıca telefonda her zaman açık Siri, Apple Pay, Apple Pay ile ödeme sağlayacak NFC çipi ve 4K video kaydı desteği ile 12 megapiksel kamera özelliklerinin yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra Live Photos özelliğinin de telefonda olacağı iddia ediliyor.

iPhone 5S 16GB ve 32GB sürümleri ile gelmişti ancak muhtemelen yeni iPhone SE 16GB ve 64GB sürümleri ile gelecek. Yeni iPhone SE Apple serisinde iPhone 5s’in yerini alacak ve aynı 450 $ başlangıç ​​fiyatı ile gelecek. Telefonun desteklediği donanım göz önüne alındığında oldukça iyi görünüyor.

21 Mart tarihinde tanıtılması beklenen iPhone SE’nin genel özellikleri aşağıdaki gibi:

-4-inç ekran

-A9 çip

-Touch ID

-Apple Pay desteği

-12 megapiksel arka kamera

-Live Photos

-Metal gövde

iOS 9.3 tanıtımı