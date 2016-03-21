ASPİLSAN TSK'ya uzun ömürlü batarya tasarladı

Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından Askeri Pil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASPİLSAN), Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryalardan üretti.

Şirket Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASPİLSAN'ın kurulduğu günden bu yana çok çeşitli bataryalar üretmesinin yanı sıra pil blokları ve uçak aküleri üzerinde de uzmanlaştığına dikkati çekti.

En ileri teknolojideki cihazlara dahi batarya üretebilecek kadar kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:

"Özellikle taşınabilir güç kaynakları üzerinde odaklandık. Askeri birliklerin ve sivillerin ihtiyaç duyabileceği, yanında taşıyabileceği ya da evinde kullanabileceği enerji sistemlerini tasarlıyoruz. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyacı olduğuna inandığımız uzun ömürlü, uzun süre dayanabilen bataryaları tasarladık. Bunları da yakın zamanda teslim edeceğiz. Dolayısıyla çok batarya taşıma veya sık şarj ihtiyacını, bunu şimdilik telefonlarımız için söyleyemiyoruz ama özellikle telsizlerimiz için inşallah önlemiş olacağız."