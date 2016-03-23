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BlackBerry'e şok Facebook darbesi

Son zamanlarda ekonomik olarak büyük çalkantılarla mücadale eden BlackBerry'e bir darbede Facebook'tan geldi

BlackBerry'e şok Facebook darbesi
Eski günlerini mumla arayan bir dönemin çok tercih edilen mobil cihazlarından biri olan BlackBerry işletim sistemiyle ilgili yaşadığı sorunlar ve mobil teknolojinin hızlı gelişimine ayak uyduramaması gibi nedenlerle iPhone ve Samsung gibi sektörü domine eden firmaların çokca gerisinde kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, Windows Phone 7.5, Symbian veBlackBerry cihazlarda Whatsapp'ın artık çalışmayacağı duyurmuştu. Kulislerde konuşulana göre Facebook'un kendi uygulaması da BlackBerry'de kullanılmayacak. Son güncellemeyle birlikte Facebook'un yayın hayatı Blackberry'de son bulacağı gibi gözküyor. BlackBerry'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil
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