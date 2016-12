Burçlara göre anneler günü hediyeleri

Anneler Günü için henüz ne alacağınıza karar veremediyseniz, burçlardan yardım alabilirsiniz. Çok sevdiğiniz annenize Anneler Günü'nde ne alacağınıza henüz karar veremediyseniz burçlar size rehberlik yapmak için sabırsızlanıyorlar. Herkesi direkt olarak etkilemese de dolaylı yoldan beğenilere ve tercihlere dokunan burçlar eminiz ki kusursuz bir hediye vermenize yardımcı olacak.



İşte burçlara göre yapabileceğiniz seçimler:

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak)

Mükemmeliyetçi ve sorumluluk sahibi olan Oğlak burçları için koyu renkte bluzlar, değerli takılar ve iddialı elbiseler en ideal hediyeler arasında yer alıyor.



Kova Burcu (21 Ocak - 8 Şubat)

Kendilerine Has kişilikleri ile dikkatleri çeken Kova burçları için modern kesimli giysiler, dikkat çekici topuklu ayakkabılar ve ceketler oldukça cazip hediyeler arasında.



Balık Burcu ( 19 Şubat - 20 Mart)

Duygusal tarafları ile bilinen Balık burçları için pastel tonlardan oluşan her şey mükemmel hediyeler arasında. Dış giyime olduğu kadar iç giyime de meraklı olan bu burcun kadınları için iç çamaşırı da oldukça önemli bizden söylemesi.



Koç Burcu ( 21 Mart - 20 Nisan)

Yaşları ne kadar ilerlerse ilerlesin içindeki çocuğu kaybetmeyen bu burçlar için rengarenk bir ceket, eğlenceli bir broş ya da esprili bir takı yeterli olacaktır.



Boğa Burcu ( 21 Nisan - 21 Mayıs)

Hırsları ve başarılı ile bilinen Boğa burçları söz konusu moda olduğunda da iddialıdırlar. Kırmızı renkte bir ruj, baharatlı notalardan oluşan bir parfümü ya da parlak kıyafetleri hediye alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz.



İkizler Burcu ( 21 Mayıs - 20 Haziran)

Güçlü iletişimleri ile bilinen İkizler burcu kadınları için rahatlık her şeyden önemlidir. Her daim hareket halinde olan bu burca mensup anneniz için rahat bir tişört, modern bir takı ya da bir spor ayakkabı tercih edebilirsiniz.



Yengeç Burcu ( 22 Haziran - 22 Temmuz)

Hassas kelimesinin sözlük karşılığı olan Yengeç burçları için zarif hediyeler çok değerlidir. Hediye listenize inci kolye, soft tonlarda bir gömlek ve ince topuklu bir ayakkabı ekleyebilirsiniz.



Aslan Burcu ( 23 Temmuz - 22 Ağustos)

Gösteriş meraklı ı Asla burçları için hediye olarak kol saatlerini, pahalı takıları ve canlı tonlardaki elbiseleri aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz.



Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Giyimine düşkün titiz Başak burcu kadınları için ideal hediyeler arasında çiçek notalarından oluşan parfümler, tek taş yüzükler ve son trendleri barındıran giysiler bulunuyor.



Terazi Burcu ( 23 Eylül - 23 Ekim)

Estetik yönü güçlü Terazi burçları için kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Lüks hediyelere düşkün bu burcun kadınları için marka ayakkabları , altın ya da gümüş takıları ve kol saatlerini düşünebilirsiniz.



Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

İddiası ile meşhur Akrep kadını için iç çamaşırlarına, değerli takılara ve tabiki stilettolara yönelebilirsiniz.



Yay Burcu ( 23 Kasım - 21 Aralık)

Özgürlüğüne düşkün Yay kadını için sade parçalara eşlik eden ufak detaylara sahip parçalar oldukça iyi birer alternatif oluşturuyor.