Crytek İstanbul ofisine önemli atama!

Cevat, Avni ve Faruk Yerli kardeşler tarafından tarafından Almanya’nın Coburg şehrinde 1999’da kurulan oyun firması Crytek, kısa sürede uluslararası alanda kendisinden söz ettiren bir şirket oldu. Crysis, Far Cry gibi büyük ilgi gören oyunlara imza atan firma; Warface oyunuyla sektördeki başarılarını sürdürüyor.

Yeni oyun ve projelere hazırlanan Crytek Türkiye piyasasında da söz sahibi olmak hedefiyle yaratıcılık ve stratejik yaklaşımları ile başarılarından söz ettiren Haşim Akkaya’ya İstanbul Stüdyosu'nu teslim etti. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Akkaya, Crytek İstanbul ekibi olarak hem yeni proje ve oyunların pazara sunumu hem de var olan oyun pazarının artması için kapsamlı bir çalışma dönemine girdiklerini açıkladı.

Pana Holding bünyesinde Kurtlar Vadisi dizisi yapımcılığı başta olmak üzere bir çok başarılı çalışmaya imza atan Haşim Akkaya geçtiğimiz ay itibariyle Crytek İstanbul ofisine Genel Müdür olarak atandı..