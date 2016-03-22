Dövme ile kan şekeri ölçtüler









Değerleri bir akıllı telefon uygulamasına gönderen ürünün içindeki mikro iğneler ile birlikte, vücudunuza doğru değerde ilaç enjekte ediliyor. Aynı dövme gibi uygulanan grafen bant, üzerindeki sensörleri sayesinde, derinize yapıştıktan sonra, terinizdeki ısı değerlerini ve pH/kimyasalbileşenlerini ölçebiliyor, durumunuza göre ilaca ihtiyacınız olup olmadığını söylüyor.Değerleri bir akıllı telefon uygulamasına gönderen ürünün içindeki mikro iğneler ile birlikte, vücudunuza doğru değerde ilaç enjekte ediliyor.

Gelecekte insanların hayatını kurtarabilecek bir teknoloji olma potansiyelini taşıyan bu bant, şu anda o kadar da stabil değil. Hala yetişkin bir insanın ihtiyacı olan metformini iletemediğinden, ekibin ürünü ve iğneleri büyütmeden buna bir çözüm bulmaları gerekiyor.

Bu transparan bant, termal görüntüleme ürünleri ve gece görüşü için de kullanılan grafenden yapılmış ve altın ile süslenmiş olup, amacı sadece geçici dövmelerdeki gibi şıklık değil.Kan şekeri değerlerini ölçebilen ve şeker hastalığı ilaçlarını uygulayabilen bu teknolojinin prototipi, Seoul National Üniversitesi’ndeki Dae-Hyeong Kim ve araştırmacı ekibi tarafından tasarlandı.