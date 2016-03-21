Ekmek küfünün inanılmaz özelliği!

İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir tür ekmek küfünün daha sürdürülebilir elektrokimyasal maddeler üretmeye olanak tanıyabileceğini keşfettiler. Kısaca bu, daha uzun dayanan piller anlamına gelebilir. Bilim adamlarından Geoffrey Gadd, küf tabanlı karışımın "mükemmel elektrokimyasal özelliklerinin" olduğunu söylüyor.

Gadd ve takımına göre ekmek küfünde bulunan mantar, lityum iyon pillerdeki kimyasal karışımın yerine geçmeye aday. Testler, bileşimin birkaç şarjın ardından yapısını büyük oranda koruduğunu gösterdi.

Teknolojinin laboratuvardan çıkıp üretime geçmesi için önünde çok uzun bir yol var. Çoğu yeni pil teknolojisinin geçmeyi başaramadığı ve yok olduğu bu aşama, küf teknolojisini de şüphesiz zorlayacak. Ancak günün birinde belki bu teknoloji, belki bir başkası, telefonlarımıza ulaşabilecek kadar güvenli, etkili ve uygun fiyatlı olacak.

Daha uzun bir pil ömrü, akıllı telefonlarımız için en çok dilediğimiz şeylerin başında geliyor. Telefonlarda kullanılan en son ekran teknolojileri ve işlemciler, güce çok açlar ve mevcut pil teknolojisi, bu açlığı karşılayamıyor. Ancak yeni bir umut var. Bilim adamları bu kez ekmek küfünün pil sorununu çözebileceğini düşünüyorlar.