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Facebook'a HD çözünürlükte fotoğraf yükleme desteği geldi

Facebook’un Android ve iOS platformu kullanıcıları bugünden itibaren artık HD çözünürlükte fotoğraf yükleyebilecekler.

Facebook'a HD çözünürlükte fotoğraf yükleme desteği geldi
Facebook’un en sinir bozucu taraflarından bir tanesi, fotoğrafların sınırlı çözünürlüklerde eklenmesine izin vermesiydi. Gelen son güncelleme, fotoğrafların Facebook üzerinden HD çözünürlükte yüklenmesine izin verecek.


Android Police’in haberine göre aşağıdaki görselde olduğu gibi fotğrafların HD kalitede yüklenmesi için bu özelliğin bulunduğu kısmı aktif etmeniz yeterli olacak. Bunu gerçekleştirdiğinizde yüklediğiniz her fotoğraf, (eğer HD’yi destekliyorsa) bu çözünürlükte kaydedilecek.

Yalnız şunu unutmamak gerekiyor; bu özellik, fotoğrafların tam çözünürlükle yükleneceği anlamına gelmiyor. Webtekno'nun haberine göre yüklenen fotoğraflar yine bir dereceye kadar sıkıştırılmış olacak, fakat bundan sonra HD yüklemelere izin verilecek olması da önemli bir gelişme. 
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