Facebook, bu telefonlarda çalışmayacak

Facebook çok yakında BlackBerry defterini tamamen kapatacak.
Facebook'tan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Windows Phone 7.5, Symbian ve BlackBerry cihazlarda Whatsapp'ın artık çalışmayacağı duyurulmuştu.
Yeni gelen habere göre ise Facebook'un bizzat kendisi artık BlackBerry'lerde çalışmayacak. Facebook'un son sürümüne zorunlu güncelleme geldiği an kullanıcılardan bu güncellemenin indirilmesi istenecek.
Aksi halde eski Facebook sürümünü kullanmakta ısrar edenlerin uygulamayı kullanması söz konusu olmayacak.