Facebook kullananlar dikkat!

Facebook, YouTube gibi video içerik devlerinin gerisinde kalması nedeniyle uzunca bir süredir kendi bünyesinde yer alan videoları öne çıkarmak için çaba harcıyor.

Ancak bu konudaki en büyük engel, kullanıcıların zaman tünellerinde sadece arkadaşlarının veya takip ettiği sayfaların yüklemiş olduğu videoları görmesiydi. Bu sorunu çözmek için kolları sıvayan sosyal ağ devi, Facebook'ta yer alan tüm videoların aratabilmesini sağlayan yeni aracını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinden gerçekleşen tüm canlı yayınları görebileceğiniz yeni bir özellik duyuran şirket, şimdi de bu hizmetini videolara taşıyor. Facebook'un mobil sürümünde devreye sokulan yeni arama algoritması, artık girdiğiniz anahtar kelimelerle eşleşen videoları da size gösteriyor.

Shiftdelete'in haberine göre bu durum yeni videolar keşfetmek isteyen insanları ilgilendirdiği kadar Facebook'a video olarak içerik sağlayan kişi ve sayfaları da direkt olarak ilgilendiriyor. Çünkü video eklenirken girilen etiketler, daha sonra o videonun farklı insanlar tarafından bulunabilmesi adına oldukça önemli.

Facebook, bu yeni arama seçeneğiyle beraber insanların daha çok video yükleyeceğini düşünüyor. Çünkü eskiden yüklenen videolar sadece takipçilere ulaşırken, artık çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.