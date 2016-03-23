Facebook sahte hesaplara savaş açtı

Aynı zamanda hesap sahibinden, kendi fotoğraf ve bilgilerinin kullanıldığı profili kontrol etmesini isteyecek. Yeni açılan sahte hesabın uyarı giden kişiye ait olması durumunda ise ilgili profilin sahte olduğu işaretlenecek ve gerekli işlemlerin otomatik olarak yapılması için Facebook ekibine rapor gönderilebilecek.

Facebook bu uygulama ile dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın olan ve kişilerin istekleri dışında oluşturulan ’fake profil’lerin ve bu konudaki istismarların önüne geçmeyi planlıyor.

Ayrıca Facebook üzerinden oynanan oyunlarda farklı kişiler bile olsa aynı ID’den giriş yapıldığında kullanılan hesapları sahte olduğunu algılayarak kişiyi oyun dışı bırakıyor.

İlgili uyarıyı kendi hesabından alan kişi, yeni oluşturulan sahte hesabın kapatılmasını sağlayabilecek.Facebook, kullanıcılarının profilinde bulunan fotoğraf ve bilgilerin kopyalanması halinde hesap sahibine profilinin kopyalanmış olabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.