Forexle Kazanmaya Başlayın Türkiye’de internet ve televizyon reklamları ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan forex piyasaları gün geçtikçe daha fazla kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor.



Yurtdışında uzun süredir işlem yapılmakta olan fx işlem piyasaları ülkemizde çok fazla yaygın olmaması ile birlikte son 5 yıl içerisinde özellikle de bu 5 yılın son 2 yılı içerisinde yapılan tanıtımlarla birlikte ciddi bir artış göstermiş bulunuyor.



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