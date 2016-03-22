Galaxy S7 rekora gidiyor, Note 6 erken gelebilir!

Samsung'tan gelen raporlara baktığımızda yeni bayraktarın Samsung da dahil herkesi şaşırtan bir performans sergilediğini görüyoruz. S6'nın tasarımı ile S5'in işlevselleğini (microSD ve su geçirmez) birleştirerek 'her iki dünyanın' en iyi sıfatıyla karşımıza çıkan S7, selefine kıyasla Avrupa'da %250 daha fazla önsipariş alırken, dünyanın bir numaralı pazarı olan Çin'de ise 10 milyonu aşkın sipariş geçildiği açıklandı. Özellikle modelin Çin'deki başarısı Samsung için kritik öneme sahip çünkü malumumuz Çin; Xiaomi'sinden, Meizu'suna, Oppo'sundan, OnePlus'ına kadar f/p şampiyonu pek çok markaya evsahipliği yapan, kıyasıya bir rekabetin olduğu bir pazar. Düşünün ki Samsung bu pazarda %7.7 ile ancak altıncı sırada yer bulabiliyor kendisine. Keza Avrupa ve Çin'in haricinde Hindistan'da da, kesin raklam gelmiş olmasa da, ilk satışlar neticesinde beklentinin aşıldığı ifade ediliyor. ABD ise zaten Samsung için güvenli pazar olduğundan sıkıntı çıkarması imkansız.

Tahminimiz o ki, bu gidişle Samsung yıl sonunda 70 milyonu görebilir ki bu da kensileri için bir rekor anlamına gelir. Dahası iPhone 6S satışının seleflerine göre biraz daha durgun seyrettiğini düşünürsek Apple'ı dahi geçmesi için bir fırsat var önünde Samsung'un.

Gelelim ikinci haberimize...

G. Kore haber kaynaklarından Bell'in aktardığı gelişmeye göre, Samsung, Note 6'yı beklenenden erken satışa sunabilirmiş bu yıl. Bildiğimiz gibi Note serisi her yıl Ağustos'ta tanıtılıp, akabinde de tüketicilerle buluşturuluyor. İşte denilen o ki bu yıl Samsung Temmuz'a çekebilir imiş tarihi. Dahası doğrudan Android 7 yüklü biçimde geleceği de belirtiliyor ki bu da bir diğer önemli detay.

Açıkçası bize kalırsa pek de itibar edilmemesi gereken bir haber bu. Doğru olduğunu da düşünmüyoruz. Gerçi Google bu yıl Android 7'nin geliştirici sürümünü öncekilere kıyasla iki ay kadar erken yayımladı ki bu da final sürümün Temmuz'a çıkabileceği demek ama diğer yandan Android 7'nin ilk yüklü geleceği model her zamanki Google Nexus olacağından ve Nexus da her yıl Eylül'de satışa sunulduğundan Note 6'nın Temmuz'da Android 7 ile gelişi pek de mantıklı değil. Kaldı ki, Android 6 ile gelse dahi yine de Temmuz'u beklemiyoruz çünkü bu durumda Galaxy S7 satışlarının baltalanması muhtemel. Kısacası dediğimiz gibi bize pek inansırıcı gelmedi.

Note 6'nın ne gibi teknik özelliklere sahip olacağı konusunda da bir bilgimiz yok henüz. Tahminimizce 6GB RAM ile gelmesi muhtemel. Kamera, yongaseti vb. gibi detaylar ise S7 ile aynı olur. MicroSD de yer alır keza.