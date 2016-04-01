Google'dan şoke eden 1 Nisan şakası

Google, ileti gönderme sitesi Gmail'de normal gönderme butonunun yanına farklı bir "gönder" butonu eklemişti.

Kullanıcılar bu butona bastıklarında e-postayı alanlar çizgi film karakteri Minion'un mikrofon attığı bir animasyonla karşılaşıyorlar.

Google forumlarında butonla ilgili pek çok şikayet yer aldı. Google bunun üzerine Gmail'deki bu özelliği geri çekti ve kullanıcılarından özür diledi.

Şirketin açıklamasında "Görünen o ki bu sene şakayı kendimize yaptık. Bir virüs nedeniyle MicDrop özelliği kahkahadan çok başağrısına neden oldu. Gerçekten üzgünüz" denildi.

Mikrofon atma birinin karşısındakini çürüterek ya da son sözü söyleyerek çekip gitmesi anlamına geliyor. Google söz konusu virüsün detaylarını hemen belirleyemedi ancak kullanıcılarına Gmail'i yeniden yükleyerek özelliği kapatabileceklerini söyledi.

'İŞİMİ KAYBETTİM'

Google ürün forumlarında bir kullanıcı "MicDrop sayesinde az önce işimi kaybettim" yazdı. Kullanıcı "Ben yazarım ve yetiştirmem gereken bir takvim var. Makalelerimi patronuma yolladım ama ondan hiç cevap gelmedi. Kazara MicDrop gönder tuşuna basmışım" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Önemli bir e-postayı 30 kişiye gönderdiğini" aktardı. Kullanıcılar butonla ve alıcının göreceği mesajın içeriğiyle ilgili daha önce bilgilendirildiler.

"Gönderdiğin mesajı geri çağır" özelliğini açmış olan kullanıcılar ise belli bir zaman çerçevesinde mesajlarını geri çekebiliyorlar. Google 1 Nisan şakası olarak paraşütle adrese teslimatın görüntülendiği video da kullandı. Google Gmail'i 1 Nisan 2004 tarihinde başlattığında bu hizmetin 1 Nisan şakası olup olmadığı tartışılmıştı.