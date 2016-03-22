HTC 10'un yeni detayları gün yüzüne çıktı

Sızıntılardan tanıdığımız Evan Blass veya diğer adıyla Evleaks, HTC 10'un ekran teknolojisi ve pil değerini ortaya çıkardı.

Evleaks'in iddiasına göre yeni nesil telefonda Super LCD 5 ekran ve 3000 mAh değerinde pil var. HTC One M9'da 2840 mAh'lık pil yer alıyordu. Daha önceki raporlarda ise cihazda AMOLED ekran kullanıldığı ileri sürülmüştü. Bu yüzden Evleaks'in iddiaları eski söylentilerle uyumsuz.

Super LCD geleneksel LCD teknolojisine göre biraz daha farklı. Dış cam ve ekran arasında hava boşluğu bulunmuyor. Ayrıca Super LCD düşük güç tüketimi sağlarken, farklı açılardan daha net ve keskin görsellik sunuyor.

İddialara göre HTC 10'da SD820 yongaseti, 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, USB Type-C portu bulunuyor.