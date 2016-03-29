Instagram kullananlara çok kötü haber

Güncelleme sonrası Ayarlar menüsünün altından ulaşılabilen 'Çıkış yap' butonunun kaybolmasının teknik bir hatadan dolayı olup olmadığı bilinmezken; Twitter'da pek çok kullanıcı Instagram'a şikayetlerini dile getirdi.

Instagram'dan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yok.

Hesabınızdan çıkış yapmak için şu an uygulamayı tamamen silmekten başka çareniz yok.

İnstagram gelen son güncelleme ile birlikte sessiz sedasız bir buton tamamen ortadan kaldırıldı. Kullanıcılar artık Instagram hesaplarından 'Çıkış' yani 'Log out' yapamıyor.