İnternet neden yavaşladı?

Turkcell, Marmara'da İstanbul, Doğu Anadolu'da Erzurum, Karadeniz'de Samsun, Akdeniz'de Adana, Ege'de ise İzmir'de düzenlediği eş zamanlı basın toplantıları ile ilk defa 4.5G şebekesini test ederek, 81 ilde 4,5G hizmeti sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

"GÜVENLİK HER ŞEYİN ÖTESİNDE"

Toplantının arkasından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terzioğlu, kampanyalı cihazların yanı sıra önümüzdeki dönemde çıkarılacak yerli telefonları t70 ve kategori 9 özelliklerinde olacak t80 ile, aynı zamanda Vestel ve General Mobile ile yapacakları işbirlikleri çerçevesinde, müşterilerinin 4,5G hizmetini verimli şekilde almalarına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Türkiye'de en son yaşanan terör olayının ve bu gibi günlerde internette yaşanan yavaşlamaların hatırlatıldığı Terzioğlu, konuya ilişkin gelen soruyu, "Güvenlik her şeyin ötesinde. Bakın, dünyanın en güvenli kentlerinden biri olan Brüksel'de bugün yaşananları hepimiz biliyoruz. Çok yakın bir zamanda da Türkiye'de de yaşadık. Bu gibi olaylar yaşandığında her ülkenin genel reaksiyonu her türlü imkanı kullanarak güvenliği sağlamaktır. Ülkelerin kanunları yasaları çerçevesinde bu gibi olaylarla karşılaşabiliyoruz. İnsanımızın güvenliği için, devletimiz ne istiyorsa, kanunlar neyi gerektiriyorsa o konudaki işlemleri alacağız. Umarım bu gibi olaylar bir an önce hayatımızdan çıkar." şeklinde yanıtladı.





