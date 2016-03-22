IOS 9.3 ile gelen iki önemli yenilik

Night Shift (Gece Vardiyası) modu geceleri okumayı daha kolay hale getirecek.









Parmak izi ile Notlar uygulamasını güvence altına alabilirsiniz. Bilimsel araştırmalar, geceleri akıllı telefonunuzun ekranına bakmanızın zararlı olabileceğini, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Apple'ın Night Shift modu güneş batarken otomatik olarak ekranın renk paletini ayarlar.Parmak izi ile Notlar uygulamasını güvence altına alabilirsiniz.

Meraklı gözler Notlar (Notes) uygulamanıza erişmek isteyebilir. Notlarınızı bilginiz dahilinde erişilemez yapmak istiyorsanız, iOS 9.3 ile bir şifre ya da Touch ID parmak izi ile bireysel notları kilitlemenizi sağlıyor. Bunun için paylaşım menüsüne dokunun ve "Parola Ekle" seçeneğinden ayarlama yapın.

Teknolojioku.com

Apple dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni iPhone SE ve iPad Pro 9.7 cihazlarının yanı sıra iPhone ve iPad için en son yazılım güncellemesi iOS 9.3’ü yayınladı.Güncelleme ile birlikte gelen ve bilmeniz gereken en büyük iki özellikleri şunlardır: