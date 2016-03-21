iPhone 5SE tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Apple uzun zamandır konuşulan yeni küçük ekranlı telefonu iPhone SE'yi ve daha küçük ekranla gelen yeni iPad Pro'yu resmen tanıttı. Apple Watch'ların da fiyatları düştü. İşte iPhone SE'nin özellikleri ve fiyatı...

4 inç'lik ekranıyla dikkat çeken iPhone SE'nin ekran büyüklüğü iPhone 4'ünki kadar. Apple bir nevi tekrar küçük iPhone'lara iPhone SE ile geri döndü.



iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ









4K video çekimi yapabilen iPhone 5SE LTE ağ teknolojisini kullanıyor. Yani ülkemizde 1 Nisan'da sunulacak 4.5G desteğine sahip. 12 megapiksel arka yüzde dahili kamerası olan iPhone SE'nin ön yüzünde de flaş bulunuyor. Böylece selfie görüntü alırken loş ortamda olsanız da kaliteli görüntü alabileceksiniz.4K video çekimi yapabilen iPhone 5SE LTE ağ teknolojisini kullanıyor. Yani ülkemizde 1 Nisan'da sunulacak 4.5G desteğine sahip.









iPad Air 2'ye göre yüzde 25 oranında daha parlak renklere sahip olan iPad Pro'da A9X işlemci kullanılıyor (önceki iPad Pro ile aynı işlemci) ve üzerinde 4 hoparlör çıkışı bulunuyor. Yeni iPad Pro modelinde Oxide TFT ekran kullanılıyor. Bu da cihazın yüzde 40 oranında daha az ekranı yansıtması anlamına geliyor.iPad Air 2'ye göre yüzde 25 oranında daha parlak renklere sahip olan iPad Pro'da A9X işlemci kullanılıyor (önceki iPad Pro ile aynı işlemci) ve üzerinde 4 hoparlör çıkışı bulunuyor.









iPHONE 5SE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR? Arka yüzünde 12 MP kamera bulunan yeni iPad Pro, iPhone SE ve iPhone 6S ile aynı kamerayı kullanıyor.









iPHONE 5SE'NİN FİYATLARI 24 Mart tarihinde ön sipariş yoluyla satışa sunulması planlanan iPhone 5SE'nin doğrudan satışı ise 31 Mart'ta başlayacak ve ilk etapta 110 ülkede cihaz satışa sunulmuş olacak.

iPhone 5SE'nin fiyatlarına gelince... 16 ve 64 GB olmak üzere iki farklı modeli olan iPhone 5SE'nin fiyatları sırasıyla 399 ila 499 dolar olacak.

İki yıl kontrat yapanlar ise iPhone SE'yi ücretsiz alabilecek. Elbette bu durum sadece ABD'yi kapsıyor.

İŞTE YENİ iPAD PRO: ARTIK DAHA KÜÇÜK!









Apple'dan yapılan açıklamaya göre bugüne dek bu ekran ölçülerinde 200 milyon iPad satılmış durumda. 12.9 inç'lik dev iPad Pro'nun da 256 GB'lık yeni modeli 1099 dolardan satışa çıkıyor.







iPAD PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR? İlk modeli geçen yıl tanıtılan iPad Pro'nun dev 12.9 inç'lik ekranı yeni modelde biraz daha küçüldü. 9.7 inç'lik ekranıyla dikkat çeken iPad Pro da retina ekrana sahip.Apple'dan yapılan açıklamaya göre bugüne dek bu ekran ölçülerinde 200 milyon iPad satılmış durumda. 12.9 inç'lik dev iPad Pro'nun da 256 GB'lık yeni modeli 1099 dolardan satışa çıkıyor.









iPad Pro'nun fiyatlarına gelince... 32 GB iPad Pro 599 dolar, 128 GB iPad Pro 749 dolar, 256 GB iPad Pro ise 899 dolar.







APPLE WATCH'A İKİ YENİ RENK GELDİ, FİYATI DÜŞTÜ iPad Pro 31 Mart tarihinde satışa sunulmuş olacak.iPad Pro'nun fiyatlarına gelince... 32 GB iPad Pro 599 dolar, 128 GB iPad Pro 749 dolar, 256 GB iPad Pro ise 899 dolar.

Türkiye'ye de geçen yıl gelen Apple Watch'a iki farklı renk kordonu da eklendi. Diğer bir deyişle yeni bir Apple Watch bu gece yok. Apple Watch'un fiyatında da değişikliğe gidildi ve fiyat etiketi 349 dolardan 299 dolara indi.