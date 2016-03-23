iPhone kullananlar dikkat! Mesajlarınız okunabilir

İletişim sırasında gönderilip alınan verileri ele geçirmeye odaklanan Matthew Green ve takımı, araya girerek cihazın şifreleme anahtarını kendilerine göndermesini sağladı. Green, yaptığı bir açıklamada Apple’ın "elindeki müthiş yetenekli şifreleme uzmanlarına rağmen işin altından kalkamamasının, bu sırada cihaza arka kapı yerleştirilmesinin tartışılmasının endişe verici olduğunu" söyledi.

iPhone’da yazılan mesajların başkası tarafından okunabildiği ortaya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, iPhone’un iMessage üzerinden gönderilen şifreli mesajlarını okumaya olanak tanıyan bir açık buldu.ABD’nin yasa uygulama birimleri, iPhone’daki güçlü şifreleme işlevlerinden rahatsızlar. Ancak araştırmacılar, iMessage’daki verileri Apple’ın bulut depolama hizmeti iCloud üzerinden çalmanın bir yolunu keşfederek son dönemdeki gelişmelere ilginç bir boyut katmış oldular. Açığın cihazın şifreleme sistemiyle ilgisi bulunmuyor. Bu yüzden FBI’ın San Bernardino tetikçilerini veya elindeki diğer iPhone’ları çözmesine yardımcı olmayacak olsa da, cihazlar arasında gönderilip alınan verilerin ele geçirilebildiği anlaşıldı.