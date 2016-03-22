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iPhone ve geri dönüşüm

Apple'ın amiral gemilerinden iPhone'un oluşturulması kadar geri dönüşümü de bir o kadar teknolojik.

iPhone ve geri dönüşüm
Apple'ın amiral gemilerinden iPhone'un oluşturulması kadar geri dönüşümü de bir o kadar teknolojik.

Bilişim devi Apple'ın en önemli ürünlerinden biri olan iPhone telefon robot tarafından geri dönüşüme kazandırılıyor. Robotlarla parçaları birbirinden ayrılan iPhone'un görüntüleri müzikle birleştirilince ortaya ilginç bir klip çıkıyor.

İşte o görüntüler


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