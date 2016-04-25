İşte Apple'ın gizli iPhone fabrikası

Çin'de Apple'ın sır gibi sakladığı dev iPhone fabrikasının fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Çin'deki Şangay şehrindeki Pegatron Corp fabrikasında 50 bin işçi çalışıyor.

İşçiler her sabah üstlerini değiştirerek pembe ceketleri, mavi başlıkları ve plastik terlikleriyle sabah yoklamasına katılıyor. Bir iPad yardımıyla yüzleri taranıyor. İşçiler henüz piyasaya sürülmemiş herhangi bir teknolojinin dışarıya sızdırılma ihtimaline karşı metal dedektörlerden geçiyor. Fotoğraflar fabrikada çalışan işçilerin rutin bir gününe ayna tutuyor.

90 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

90 futbol sahası büyüklüğündeki fabrikanın iç işleyişi şimdiye kadar bir sır gibi saklanıyordu. Bu fabrika ile ilgili işçilerin düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırıldığı iddia ediliyordu. Fabrika kapılarını ilk kez batılı gazetecilere açtı.

Çin İşçi İzleme Kurumu'na göre işçiler bu fabrikada ayda 2,020 yuan yani 950 TL ücret alıyor. Ürettikleri iPhone'ların Çin'deki fiyatı ise 6 488 yuan yani yaklaşık 2 bin TL. Geçtiğimiz Şubat ayında 26 yaşındaki bir işçinin fabrikada 12 saat çalıştıktan sonra öldüğü iddia ediliyor.

Tian Fulei isimli genç Şangay yakınlarında diğer işçilerle birlikte paylaştığı bir yatakhanede ölü bulunmuştu.

Ancak fabrika ölümü ile çalışma koşulları arasındaki bir bağlantı olmadığını savunuyor.