İşte HTC 10'nun çıkış tarihi ve tüm özellikleri

Konuya ilişkin gönderdiği tweet'te esprili bir dille 'kabul ediyoruz ki takıntılıyız... ama iyi anlamda' ifadelerini kullanan HTC, tanıtımı 12 Nisan tarihinde; New York, Londra ve Taipei olmak üzere üç farklı şehirde düzenleyecek. Keza internet üzerinden de canlı yayın yapacak.
HTC 10'un muhtemel teknik detayları şöyle sıralanıyor:
Android 6.0 işletim sistemi
HTC 10'un muhtemel teknik detayları şöyle sıralanıyor:
Android 6.0 işletim sistemi
5.1-inç (2560x1440) SLCD 5 ekran
Snapdragon 820 yongaseti
4GB RAM
32/64GB dahili hafıza (+microSD)
12MP 'ultrapiksel' ana kamera (çift LED, lazer oto odak., 4K çekim)
Parmak izi okuyucusu (ana ekran tuşunun altında)
USB C Tipi bağlantı yuvası
3000mAh batarya