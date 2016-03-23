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İşte HTC 10'nun çıkış tarihi ve tüm özellikleri

HTC, yeni amiral gemisi HTC 10'un tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı.

İşte HTC 10'nun çıkış tarihi ve tüm özellikleri
Konuya ilişkin gönderdiği tweet'te esprili bir dille 'kabul ediyoruz ki takıntılıyız... ama iyi anlamda' ifadelerini kullanan HTC, tanıtımı 12 Nisan tarihinde; New York, Londra ve Taipei olmak üzere üç farklı şehirde düzenleyecek. Keza internet üzerinden de canlı yayın yapacak.

HTC 10'un muhtemel teknik detayları şöyle sıralanıyor:

Android 6.0 işletim sistemi
5.1-inç (2560x1440) SLCD 5 ekran
Snapdragon 820 yongaseti
4GB RAM
32/64GB dahili hafıza (+microSD)
12MP 'ultrapiksel' ana kamera (çift LED, lazer oto odak., 4K çekim)
Parmak izi okuyucusu (ana ekran tuşunun altında)
USB C Tipi bağlantı yuvası
3000mAh batarya
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