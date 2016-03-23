İşte HTC 10'nun çıkış tarihi ve tüm özellikleri

5.1-inç (2560x1440) SLCD 5 ekran

Snapdragon 820 yongaseti

4GB RAM

32/64GB dahili hafıza (+microSD)

12MP 'ultrapiksel' ana kamera (çift LED, lazer oto odak., 4K çekim)

Parmak izi okuyucusu (ana ekran tuşunun altında)

USB C Tipi bağlantı yuvası

3000mAh batarya

Konuya ilişkin gönderdiği tweet'te esprili bir dille 'kabul ediyoruz ki takıntılıyız... ama iyi anlamda' ifadelerini kullanan HTC, tanıtımı 12 Nisan tarihinde; New York, Londra ve Taipei olmak üzere üç farklı şehirde düzenleyecek. Keza internet üzerinden de canlı yayın yapacak.HTC 10'un muhtemel teknik detayları şöyle sıralanıyor:Android 6.0 işletim sistemi