Körlük tedavisinde müthiş gelişme: Genetik aşılama









Optogenetik tedavi yönteminin sadece körlük için değil, ilerleyen yıllarda parkinson, epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılması bekleniyor. Tedavi işlemi, alglerden alınan DNA içerikli virüsün hastanın gözüne enjekte edilmesiyle başladı. Böylece göz çubukları ve konileri kopyalandı, ışık hareketlerine göre hastaya görme yetisi sağlandı. Fakat tedavi hala sürüyor, doktorlar önümüzdeki yıla kadar hastanın durumunu takip edecek. Gerektiği durumlarda 3 farklı tedavi yöntemi daha uygulanacak.Optogenetik tedavi yönteminin sadece körlük için değil, ilerleyen yıllarda parkinson, epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılması bekleniyor.

Tedavinin sonunda bu yöntem ile hasta kusursuz bir görüntüye sahip olmayacak ancak yakınında olanları anlayabilecek kadar görebilecek. Tedavinin bir başka olumsuz yönü ise hastanın gözüne yerleştirilen hücreler ışık ayarlaması yapamıyor. Örneğin hasta kapalı bir ortamdan güneşli ortama geçtiğinde, görüntü 10,000 kat daha aydınlık olabiliyor. Bunun önüne geçmek için doktorlar, aydınlığı dengeleyici bir gözlük tasarlıyor.

Optogenetik tedavi yöntemi, kesin bir çözüm sunmasa da ilerleyen yıllar için umut vaat ediyor. Bildiğimiz gibi dünyada görme yetisi olmayan ve tedavi edilemeyen binlerce insan var. Şüphesiz bu gelişme onlar için büyük önem arz ediyor.

Bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı optogenetik tedavi yöntemini denemek için ilk fırsat doğdu. Doktorlar Texas'ta görme yetisi olmayan bir kadın üzerinde optogenetik terapiyi kullanarak, dejeneratif retinal bozukluk nedeniyle oluşan görme kaybını yok etmeye çalışıyor.Optogenetik: Işık sayesinde ve genetik yardımla beyin hücrelerini araştıran ve yeni gelişmekte olan bilim dalı. Genleriyle oynanmış hücrelerin ışık ile davranışlarının kontrol edilmesini içeriyor. Yakın gelecekte parkinson, epilepsi, kalpte ritim bozuklukları gibi birçok nörönal hastalığın tedavisinde, başarılı bir şekilde uygulanabileceği tahmin ediliyor.