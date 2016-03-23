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LG G5 çıkış tarihi belli oldu

LG'nin MWC 2016'da duyurulan yeni amiral gemisi LG G5'in çıkış tarihi, şirketin yeni reklam filminde onaylandı.

LG G5 çıkış tarihi belli oldu
LG'nin MWC 2016'da duyurulan yeni amiral gemisi LG G5'in çıkış tarihi, şirketin yeni reklam filminde onaylandı. LG G5, çok yakında dünya genelinde satın alınabilir olacak.

LG'nin LG G5 için yayınladığı yeni reklam filmi, amiral gemisinin satışa çıkacağı tarihi onaylıyor. Beklendiği üzere 1 Nisan 2016 itibarıyla LG G5 birçok farklı ülkede raflarda olacak.
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