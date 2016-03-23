Liseli mucitten radyasyona karşı yerli zırh!

Lise öğrencisi Gergin, ilerleyen yıllarda ülkemizde de yeni gelişmeye başlayan uzay ve havacılık alanında kullanımı mümkün olan bu projenin kendilerine umut verdiğini sözlerine ekleyerek, “Mesela kurşun çok pahalı bir madde, alüminyum da keza öyle. Ama alfa sepiyolitenin bu zırhlama maddelerinden 6-7 kat daha ucuz olduğunu gördük. Daha sonra sağlığa hiçbir zararı yok, şekil verilebilmesi kolay ve yoğunluğu, yani hafifliği diğerlerinden oldukça uzun. Daha sonra radyasyonu geçirmeme özelliği bakımından da kurşuna çok yakın kurşuna gama radyasyon testleri sonucunda çok yakın bir sonuç, alüminyumunsa üç katında daha başarılı. Radyasyon zırhlamada daha başarılı bir elimize ideal zırhlama maddesi elde ettik. Umarım ileride kullanılacak uzayda, uydu sistemlerinde, sağlık alanlarında kullanılacak radyasyon zırhlama maddelerinde, bu kullandığımız yüzde 100 özgün ve yüzde 100 yerli zırh maddemiz, ilerde yeni bir umut olabilecektir” dedi.

PROJE AŞAMASINDA DÖRT ÜNİVERSİTE İLE ORTAKLAŞA ÇALIŞILDI

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda dört farklı üniversite ile ortaklaşa çalışıldığını aktaran Gergin sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle Eskişehir’den imalatçıdan elde ettiğimiz saf lületaşını temizleyerek toz haline getirdik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde analizlerini yaptıktan sonra 15 mikrona kadar bunun öğüterek düşürdük. Daha sonra 15 mikrona kadar düşürdüğümüz, toz haline getirdiğimiz bu maddemizi Bursa TÜBİTAK Butal’a götürerek elimizde gördüğümüz 15 mikronluk ve farklı kalınlıklardaki zırh maddelerini oluşturduk TÜBİTAK Butal’da. Daha sonra ayrıca bunun Nano Partikül çalışmaları içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde çalıştık ve en son elde ettiğimiz bu zırh maddelerimizi gama radyasyon testinde kullanmak için Uludağ Üniversitesi’nin nükleer fizik bölümünde çalıştık. Geçmişe baktığımız zaman çok yakın zamanlarda da gördüğümüz gibi bizim ülkemizde yeni yeni uzay mekikleri daha sonra uydu sistemleri oluşturulmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çıkardığı en son yasalara göre, yeni yasalara göre de bu yapılan uyduların yüzde 70 yüzde 80 oranının milli olması zorunlu. Fakat ne yazık ki ne kurşuna baktığımızda ne alüminyuma baktığımız zaman rezerv bakımından Türkiye’de çok az bulunduğunu görüyoruz ve yüzde 70 oranında bulunan, yüzde 70’i ülkemizde bulunan bu alfa sepiyolit yani lületaşı maddemizi de inşallah bu bizim için yeni bir umut olacaktır.”

Gergin, üniversitenin spor salonunda açılan 47’nci Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali’ne 'Radyasyona Karşı Yerli Zırh: Alfa Sepiyolit (Lületaşı)’ adlı projesiyle katıldı. Proje ile alakalı açıklamalarda bulunan Bedirhan Gergin, projenin amacının yüzde 100 yerli malzeme olan lületaşını, uzayda, uydu sistemlerinde, sağlık alanlarında kullanmak olduğunu ifade etti. Zırhlama malzemeleri olarak dünyada sağlık alanlarında kurşun, uzayda da alüminyum kullanıldığını, ancak bu malzemelerin bir çok olumsuz özellikleri olduğunu belirten Bedirhan Gergin, bu malzemenin öncelikle hafif ve insan sağlığına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencisi Bedirhan Gergin, “Bizim için ilk önce bu zırhlama maddesi hafif olmalıydı, sağlık açısından iyi olmalı, insan sağlığına zarar vermemeli. Ondan sonra milli kaynaklarımızı tamamen milli bir şekilde bir zırhlama maddesi oluşturması gerektiğini düşündük. Daha sonra araştırmalarımız sonucunda lületaşının bir türü olan alfa sepiyolitiyi kullanmaya başladık. Alfa sepiyolit bildiğimiz gibi tam aslında bizim ideal zırhlama maddemizi kullanabileceğimiz bir maddedir. Çok hafif, ondan sonra şekil verilebilmesi kolay, yüzde 70’i ülkemizde bulunuyor ve maalesef bu milli değerimiz giderek değerini kaybediyor.