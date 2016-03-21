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Mozilla'dan yeni bir internet tarayıcısı

Firefox’un geliştiricisi Mozilla, yeni bir internet tarayıcısı geliştirdi. Servo adında bu tarayıcının ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Mozilla'dan yeni bir internet tarayıcısı
Microsoft, Windows 10’la birlikte Microsoft Edge adlı yeni bir internet tarayıcısı yayınladı. Edge, artık kullanıcılar tarafından tercih edilmeyen Internet Explorer’ın yerini alması için geliştirilmişti. Eski internet tarayıcısını yenisiyle değiştirmek isteyen tek şirket Microsoft değil. Firefox’un geliştiricisi olan Mozilla da yeni bir internet tarayıcısı yayınlamaya hazırlanıyor.
Mozilla’nın yeni internet tarayıcısı Servo adını taşıyor. Deneysel bir proje olarak başlayan Servo, çok yakında resmi olarak yayınlanacak. Mozilla yazılım mühendisleri tarafından paylaşılan yeni bilgiler, yeni internet tarayıcısının Haziran ayında yayınlanacağını ortaya çıkardı.

Android, Firefox OS, Mac, Linux ve Windows’a yönelik olarak geliştirilen Servo başarılı olursa, Firefox için önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Firefox’un Servo ile değiştirlmesi beklenmiyor. Ancak Servo’da kullanılan yazılımların Firefox’un mevcut yazılımlarını geliştirmek için kullanılacağı tahmin ediliyor.
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