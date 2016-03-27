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'PKK'ya kamikaze' sipariş verildi

Türkiye, kamikaze İHA siparişi verdi. ‘Kamikazeler’, PKK ile çatışmalarda hassas hedeflere intihar uçuşu yapacak

'PKK'ya kamikaze' sipariş verildi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) yerli ve yabancı savunma teknolojisi firmalarına yaptığı ihale çağrısıyla gündeme gelen ‘Kamikaze İHA’ (Vurucu İHA) terörle mücadelede öne çıkacak yeni silah olarak görülüyor.
 
Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, uzmanlar Kamikaze İHA’ların çok daha hafif olabileceğini genelde ortalama 5 kg. ağırlığında olup çatışma bölgelerinde rahatça taşınabileceğini belirtiyor.

NOKTA VURUŞ
 
Anti personel ve anti tank füzeleriyle donatılan ve nokta vuruş hassasiyetine sahip olan Kamikaze İHA’ları aslında ‘gezgin mühimmat’ (loitering munition) olarak tanınıyor. Ayrıca uzmanlar meskun mahal operasyonlarında dar sokaklarda bile nokta atış yapma imkanı vereceğini söylüyor. Dünyada Kamikaze İHA’ları ABD (Kara ve Deniz kuvvetleri, Güney Kore, İngiltere, İsrail, İran ve Çin orduları kullanıyor.

HEDEFTE PATLIYOR
 
Hız: 150 km/s
 
Menzil: 5-7 km
 
Ağırlık: 10 kg
 
Uçuş süresi: 10 dakika

SIRT ÇANTASINA SIĞIYOR 
 
Savunma uzmanları tek bir operatör pilot askerin sırt çantasında taşıyabileceği sistem ile özellikle sivil kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Küçük bir fırlatma tüpünden fırlatılan İHA, kanatları açıldıktan sonra havada elektrik motoruyla sessizce uçuyor. 150 km/s hıza ulaşabilen Kamikaze İHA’lar alınan görüntü sonrası pilotu tarafından tespit edilen hedefe dalarak vuruyor.
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