Samsung'dan Apple hamlesi!

ABD'de federal bir mahkeme, 2012'de, Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'un, Amerikalı teknoloji firması Apple'a karşı kaybettiği patentdavasından sonra toplam 930 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Samsung, geçen yılın aralık ayında bu miktarı mahkeme yoluyla indirdikten sonra, Apple'a 548 milyon dolar ödemişti ancak Güney Koreli firma, bu miktarın 399 milyon dolarlık kısmını geri almak için Aralık 2015'te Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Apple, iPhone telefon modellerindeki renk, kapak ve panel hatlarının dizaynının Samsung tarafından kopya edildiğini öne sürerken, Güney Koreli şirket telefonlarındaki dizaynların fikri mülkiyet haklarını çiğnemediğini iddia ediyor.

Uzmanlar, Anayasa Mahkemesindeki nihai kararın Apple'ın lehine olması durumunda bunun emsal teşkil ederek, teknoloji sektöründeki diğer firmaların birbirlerine dizayn patenti konusunda dava açmasına neden olabileceğini belirtti.

ABD Anayasa Mahkemesi, söz konusu davayı, en erken bu yılın ekim ayında görebileceğini bildirdi.

Öte yandan, Samsung, Apple'ın iPhone 6s ve 6s Plus telefonlarında kullanılan A9 çipinin de tedarikçisi durumunda.