Sosyal medyadan bunu paylaşanlar yandı

Twitter ve Facebook hesaplarından asılsız paylaşımda bulunarak halkı korku ve paniğe sürükleyen kişiler hakkında "örgüt propagandası yapmak suçundan" soruşturma açıldı.

"Terör örgütü PKK/KCK'nın son zamanlarda gerçekleştirdiği bombalı saldırılarla ilgili, toplumda kaos ve yılgınlık oluşturmak üzere sosyal medya üzerinden bu algıyı pekiştirmek, kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için asılsız paylaşımlarda bulunulması ve haberler üretilmesi" üzerine başlatılan soruşturma, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülecek.