Tam bir milyon yıllık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi’ne, armatör Mustafa Can tarafından bağışlanan ve 1 milyon yaşında olduğu sanılan, 1 metre eninde 65 santimetre boyunda, 'istiridye' olarak bilinen iki kapaklılardan (Bivalvia) Tridacna maxima Röding fosili ÇOMÜ Yer Bilimleri Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Transbosphor Denizcilik şirketinin sahibi Mustafa Can, bir müzayededen satın aldığı 1 milyon yaşındaki istiridye olarak bilinen iki kapaklılardan (Bivalvia) Tridacna maxima Röding fosilini ÇOMÜ Yer Bilimleri Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı. Tridacna maxima fosilin ziyarete açılışı törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER ile bağış yapan armatör ve kaptan Mustafa Can’ın yerine Genel Müdürü Serdar Beyhan katıldı. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Paleontolog Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kapan, “Örneğimizin adı Tridacna maxima Röding. Yaklaşık 1 milyon yıl yaşında. Şu anda günümüz de Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda yaşayan bir tür. İki kapaklı bir Bivalvia kapakları açılıp kapanarak yaşamını sürdüren, o esnada sudan aldığı besinlerle kendini besleyen ve gelişimini sağlayan bir tür. Günümüzde küçük boyutlarda bulunuyor. O dönemki koşullar suyun sıcaklığı kimyası ve besin miktarı onların yaşaması, büyümesi ve kabuk oluşturması için çok mükemmel koşullar olduğundan bu büyüklüğe erişebilmiş türdür. Ancak ne yazık ki günümüzde kalsiyum karbonat ve temiz suların tüm yerkürede azalmaya başlaması nedeniyle kendilerini küçülterek yaşamaya çalışıyorlar” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise “Mustafa bey, bu türü bağışlamak olmakla büyük bir özveri göstermiş oldu. Sanıyorum bilime ve topluma katkı sağlamaktan büyük keyif alan, toplumun faydası için çalışan bir kişilik olduğunu bu bağışından anlayabiliyoruz. Bu müzeyi de daha nezih bir ortama taşımak için çalışıyoruz. Bir yıl içinde bunu başarmış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Genel Müdür Serdar Beyhan’a bir teşekkür plaketi takdim etti. Son olarak da 1 milyon yaşındaki fosilin üzerine bağlanan kurdele çözülerek müzede sergilenmeye başlandı.

1 metre eninde 65 santimetre boyunda, 'istiridye' olarak bilinen iki kapaklılardan (Bivalvia) Tridacna maxima Röding fosili üzerine bağlanan kurdele çözülerek ÇOMÜ Yer Bilimleri Müzesi’nde sergilenmeye başladı.