Turkcell yerli üretime odaklanacak

1 Nisan'da hayata geçecek 4.5G teknolojisi mevcut 3G'ye göre 10 kat daha hızlı erişim imkanı sağlarken; bu hizmetin alınabilmesi için abonelerin sahip olduğu cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor.

Terzioğlu'nun verdiği bilgiye göre, mevcut durumda abonelerin elindeki cep telefonlarının ancak yüzde 50'si 4.5G teknolojisini kullanmaya hazır durumda bulunuyor.

Turkcell'in farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirdiği 4.5G hız testi toplantısında konuşan Terzioğlu, 4.5G'nin büyümesinin cihazlarla doğru orantılı olacağını belirterek, "Cihazlar konusunda üç şey yapıyoruz. Bunlardan ilki kendi finansman şirketimizi kurduk. Tüketicilere en esnek finansman imkanlarını sunmaya çalışıyoruz. İkincisi yerli üretim ve kendi markamızla üretim konularına odaklanacağız" dedi ve ekledi:

"T60'tan sonra T70, T80 ürünlerimizle pazara daha doğru fiyat seviyelerinde, müşterilerin daha rahatlıkla alabileceği fiyat seviyelerinde ürünler getireceğiz. Bununla da kalmıyoruz. Yerli üretim anlamında gerek Vestel, gerek General Mobile ile işbirlikleri yapıyoruz."

Turkcell'in yüksek taksit sayısıyla cihaz alımına imkan veren tüketici finansman şirketinin de Mart itibariyle faaliyete geçtiğini hatırlatan Terzioğlu, şirketin günde 8,000 kontrat seviyelerine ulaştığını söyledi.

Diğer yandan beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 4.5G hız testinde Turkcell indirme hızı olarak 390.24 Mbps'ye, yükleme hızı olarak da 49.76 Mbps'ye ulaştı.

Turkcell TCELL.IS Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 1 Nisan'da hayata geçecek 4.5G teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak için bu teknolojiyi destekleyen cihazlara erişimin artırılması gerektiğini; bu amaçla önümüzdeki dönemde Turkcell'in hem yerli, hem de kendi markasıyla cihaz üretimine odaklanacağını söyledi.Terzioğlu bu kapsamda Vestel VESTL.IS ve General Mobile ile de yerli üretim için işbirliği içinde olduklarını belirtti.