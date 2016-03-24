Türkiye SİSATEM'ı açtı

HAVELSAN'da oluşturulan Siber Savunma Teknoloji Merkezi'nin (SİSATEM) açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yıldırım, hızla gelişen siber alemin iyi ve faydalı kullanıldığı zaman insanların, toplumların ve ülkelerin hayatını kolaylaştırdığını, kötü amaçlı kullanıldığında ise kararttığını söyledi.

Siber saldırıların çok ucuz elde edilen ürünlerle yapılabildiğine dikkati çekenYıldırım, "Edinimi kolay, sonuçları ise çok pahalı. Onun için biz siber güvenliği, milli güvenlik olarak kabul ediyoruz. Bir ülkenin milli güvenliği ne ise siber güvenliği de aynı" diye konuştu.

Dünyanın her tarafından herkesin birbirine siber saldırı yapabildiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnternetin olduğu, büyük data dediğimiz o dolaşımın olduğu her yerde herkes birbiriyle iletişim halinde. Bu iletişim, iyi amaçlı da olabiliyor, kötü amaçlı da olabiliyor. Ülke olarak bilişimde, iletişimde ne kadar ileri seviyedeyseniz, saldırılara o kadar fazla muhatapsınız. Bu bakımdan Türkiye, aslında saldıran ülkeler grubunda ön sıralarda yer almasına rağmen gerçek öyle değil. Bunun sebebi köleleştirilmiş bilgisayarlar. Dünyada 2 milyonun üzerinde köleleştirilmiş bilgisayar olduğu hesaplanıyor. Biz farkında olmadan bunlarla siber suç işlenmiş olabilir. Bunların doğuracağı sonuçların kişisel olarak, ülke olarak vahim olabileceğini tahmin etmek zor değil. Dünyada ve Türkiye'de siber tehditlerin boyutu yıllık 400-500 milyar dolarlık kayıp."

Yıldırım, siber savunma altyapısının geliştirilmesi gerektiğini belirterek bunun ise akıl teriyle olacağını söyledi. Yazılımlar ve donanımlar geliştirerek işin sırrına sahip olunacağını vurgulayan Yıldırım, "Başkasının sırrına vakıf olduğu silahla nasıl sürdürülebilir bir savunma yapılamazsa, başkasının ürettiği yazılımlar ve donanımlarla da siber anlamda güvenli olamayız" diye konuştu.

"SİBER SALDIRI SAVAŞ SEBEBİ"

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da Siber Savunma Teknoloji Merkezi'nin hem HAVELSAN hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Hizmete açılan merkezde, yerli yazılımlar üretileceğini ve merkezin Türkiye'de siber farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, "Eskiden savaşlar karada yapılırdı. Sonra deniz, hava ve uzay savaşları buna katıldı. En son siber savaşlar bunlara eklendi. NATO'da da dile getirildi, siber saldırı bir savaş sebebidir." dedi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Yıldırım ile diğer yetkililer tarafından merkezin açılışı yapıldı.